Юліан Нагельсманн може отримати роботу в англійській Прем'єр-лізі

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем шукає нового головного тренера на наступний сезон після звільнення Антоніо Конте з посади.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фольк.

Екснаставник Баварії Юліан Нагельсманн готовий очолити лондонську команду та наразі зосереджений на пропозиції "шпор".

Зазначимо, що керівництво Тоттенгема вирішило, що до кінця сезону командою буде керувати Антоніо Стелліні.

Раніше Нагельсманн відмовив Челсі.

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