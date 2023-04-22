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Нагельсманн готовий очолити Тоттенгем

Юліан Нагельсманн може отримати роботу в англійській Прем'єр-лізі
Сьогодні 15:55 299 0
Нагельсманн готовий очолити Тоттенгем
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Юліан Нагельсманн

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем шукає нового головного тренера на наступний сезон після звільнення Антоніо Конте з посади.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фольк.

Екснаставник Баварії Юліан Нагельсманн готовий очолити лондонську команду та наразі зосереджений на пропозиції "шпор".

Зазначимо, що керівництво Тоттенгема вирішило, що до кінця сезону командою буде керувати Антоніо Стелліні.

Раніше Нагельсманн відмовив Челсі.

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