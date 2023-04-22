Динамо обрало форму на матч з Шахтарем

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Динамо у матчі 22-го туру УПЛ зіграє проти Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На традиційній передматчевій нараді з організаційних питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть зустріч команди.

Динамівці вийдуть на поле у домашньому комплекті білого кольору з синіми смугами. Голкіпер зіграє у світло-зеленому.

Шахтар проведе зустріч у смугастій помаранчево-чорній формі. Воротар гратиме у бордовому екіпіруванні.

Раніше Шелаєв назвав козир Динамо у грі з Шахтарем.

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