Головне
Зінченко зіграв 100-й матч в Англійській Прем'єр-лізі
Вчора 22:02 805
Перший після Шевченка. Як і чому Зінченко став найкращим українським футболістом за останні 15 років
Сьогодні 08:00 327
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні
Сьогодні 07:00 1044
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань
Сьогодні 00:07 4784
Арсенал врятував нічию в матчі з Саутгемптоном у 32 турі АПЛ
Сьогодні 00:03 857
Арсенал пропустив уже на 26-й секунді сотого матчу Зінченка в АПЛ після жахливої помилки воротаря - ВІДЕО
Вчора 22:33 20022
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан
Вчора 22:07 918
Ребров - про збірну України: Хочу, щоб всі поважали мене і мій контракт
Вчора 21:48 833
Коляденко здобула перемогу на чемпіонаті Європи
Вчора 21:34 768
Грушина-Акобія стала чемпіонкою Європи з боротьби
Вчора 20:24 609
Прямі трансляції

Динамо обрало форму на матч з Шахтарем

Початок о 17:00
Сьогодні 13:07 346 0
Динамо обрало форму на матч з Шахтарем
#Динамо Київ, #Шахтар

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо у матчі 22-го туру УПЛ зіграє проти Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На традиційній передматчевій нараді з організаційних питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть зустріч команди.

Динамівці вийдуть на поле у домашньому комплекті білого кольору з синіми смугами. Голкіпер зіграє у світло-зеленому.

Шахтар проведе зустріч у смугастій помаранчево-чорній формі. Воротар гратиме у бордовому екіпіруванні.

Раніше Шелаєв назвав козир Динамо у грі з Шахтарем.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Арсенал - Саутгемптон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Арсенал - Саутгемптон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 1168
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань 4784
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 1044
Арсенал пропустив уже на 26-й секунді сотого матчу Зінченка в АПЛ після жахливої помилки воротаря - ВІДЕО Арсенал пропустив уже на 26-й секунді сотого матчу Зінченка в АПЛ після жахливої помилки воротаря - ВІДЕО 20022
Колос - Зоря: де дивитися матч УПЛ Колос - Зоря: де дивитися матч УПЛ 1123
Італія бере кількістю, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Італія бере кількістю, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 55924 5
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 20580
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 34200
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6317 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 33799
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 28872
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 240868