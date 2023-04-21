Шелаєв назвав козир Динамо у грі з Шахтарем

Мотивація буде найбільшою перевагою Динамо у матчі 22-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Про це розповів колишній півзахисник збірної України Олег Шелаєв.

"На результатах Динамо дається взнаки надмірне хвилювання молоді, яку активно ставить в основу Мірча Луческу. Помітно, як хвилюються і помиляються Дячук, Ванат і Царенко. Щоб цього позбутися, їм потрібен час.

До того ж, важко зрозуміти, який потенціал має Лонвейк, який періодично дуже непогано грає, проте в якому компоненті футболу він найбільш корисний – як диспетчер чи як захисник – поки що неясно. Козир Динамо – це мотивація, оскільки Шахтар залишається вагомим подразником", - відзначив Шелаєв.