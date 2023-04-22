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Манчестер Юнайтед не буде продавати Мактомінея

Мактоміней залишиться у клубі на наступний сезон
Сьогодні 13:22 117 0
Манчестер Юнайтед не буде продавати Мактомінея
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Скотт Мактоміней

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед найближчим літнім трансферним вікном планує суттєво перебудувати склад та відпустити багатьох гравців.

Про це повідомляє журналіст Джеймс Дакер з The Telegraph.

При цьому МЮ не збирається продавати Скотта Мактомінея.

У цьому сезоні півзахисник відіграв 35 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може продати 15 гравців у літнє трансферне вікно.

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