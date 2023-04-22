Манчестер Юнайтед не буде продавати Мактомінея

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед найближчим літнім трансферним вікном планує суттєво перебудувати склад та відпустити багатьох гравців.
Про це повідомляє журналіст Джеймс Дакер з The Telegraph.
При цьому МЮ не збирається продавати Скотта Мактомінея.
У цьому сезоні півзахисник відіграв 35 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може продати 15 гравців у літнє трансферне вікно.
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