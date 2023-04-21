Ребров - про збірну України: Хочу, щоб всі поважали мене і мій контракт

Джерело - Чемпіон.
Головний трейлер Аль-Айна Сергій Ребров бажає допрацювати контракт зі своїм клубом.
Про це українець розповів у інтерв'ю Бомбардиру.
"До завершення свого нинішнього контракту з клубом я більше не буду говорити на цю тему. Я поважаю свій контракт і свій клуб, у якому я працюю. Зараз Аль-Айн - єдина команда в ОАЕ, яка змагається в трьох турнірах - два Кубки й ми боремося за чемпіонство.
Ребров відповів на питання про продовження роботи в Аль-Айні
Я ніколи не відмовлявся працювати зі збірною України. Особливо в тій ситуації, у якій перебуває наша країна. Але я хочу, щоб всі поважали мене і мій контракт з Аль-Айном, дали мені допрацювати, і тоді я прийму рішення", - сказав Ребров.