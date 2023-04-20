Ребров відповів на питання про продовження роботи в Аль-Айні

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров відреагував на питання місцевого репортера про можливе продовження роботи з командою.
Про це повідомляє Zorya Londonsk.
"На все воля Божа (inshallah – прим.)", – відповів Ребров.
Чинний контракт українця з клубом розрахований до 30 червня.
REBROV LATEST 🇦🇪👀🇺🇦— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 20, 2023
Following Al-Ain’s 2-0 win v Al Sharjah yday Rebrov may have hinted towards his future 🤔
Journalist: ‘You will continue with Al-Ain?’
Rebrov: ‘Inshallah’ (God Willing)
📹: uae soccer (IG) pic.twitter.com/jr5nLQTGBR
Повідомлялося, що Сергій Ребров може продовжити контракт, який діє до кінця сезону.
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