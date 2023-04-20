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Ребров відповів на питання про продовження роботи в Аль-Айні

Чинний контракт українця з клубом розрахований до 30 червня
Сьогодні 22:24 624 0
Ребров відповів на питання про продовження роботи в Аль-Айні
#Аль-Айн, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров відреагував на питання місцевого репортера про можливе продовження роботи з командою.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

"На все воля Божа (inshallah – прим.)", – відповів Ребров.

Чинний контракт українця з клубом розрахований до 30 червня.

Повідомлялося, що Сергій Ребров може продовжити контракт, який діє до кінця сезону.

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