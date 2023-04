Ребров відповів на питання про продовження роботи в Аль-Айні

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров відреагував на питання місцевого репортера про можливе продовження роботи з командою.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

Чинний контракт українця з клубом розрахований до 30 червня.

REBROV LATEST 🇦🇪👀🇺🇦



Following Al-Ain’s 2-0 win v Al Sharjah yday Rebrov may have hinted towards his future 🤔



Journalist: ‘You will continue with Al-Ain?’



Rebrov: ‘Inshallah’ (God Willing)



📹: uae soccer (IG) pic.twitter.com/jr5nLQTGBR