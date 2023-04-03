Луческу пояснив відсутність Супряги

У Динамо чекають на повернення нападника Владислава Супряги.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Владислав мав операцію у Німеччині, після чого він досі відновлюється.

Ми чекаємо на нього вже протягом двох років, і це нелегко для нас. Зараз він не у достатньо хорошій формі, щоб допомогти нам, але ми продовжуємо на нього розраховувати", - розповів Луческу.