Луческу пояснив відсутність Супряги

Джерело - fcdynamo.com.
У Динамо чекають на повернення нападника Владислава Супряги.
Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.
"Владислав мав операцію у Німеччині, після чого він досі відновлюється.
Ми чекаємо на нього вже протягом двох років, і це нелегко для нас. Зараз він не у достатньо хорошій формі, щоб допомогти нам, але ми продовжуємо на нього розраховувати", - розповів Луческу.
Раніше повідомлялося, що нападник потрапив у ДТП.
У нинішньому сезоні Супряга на полі не з'являвся. Його контракт із Динамо діє до 30 червня 2026 року.