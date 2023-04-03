Головне
Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ
Вчора 16:59 1268
Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк
Сьогодні 13:37 277379
Рейтинг ATP: Джокович повернув статус першої ракетки світу
Сьогодні 12:37 46942
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі
Сьогодні 10:41 1398
Луческу: Я маю бути у Динамо, не залишу команду у такій важкій ситуації
Вчора 22:09 479
Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію
Вчора 19:38 1677 2
Зоря впевнено перемогла Рух у 19 турі УПЛ
Вчора 16:52 368
Хет-трик Довбика приніс Дніпру-1 перемогу над Металістом у 19 турі УПЛ
Вчора 15:52 747
Динамо на виїзді переграло Львів у 19 турі УПЛ
Вчора 14:54 1047
Мудрик – один з найгірших трансферів АПЛ: українець вкотре розчарував фанів у твіттері
Вчора 12:00 851
Прямі трансляції

Луческу пояснив відсутність Супряги

Владислав Супряга продовжує відновлюватися від операції
Сьогодні 14:42 144 0
Луческу пояснив відсутність Супряги
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Владислав Супряга

Джерело - fcdynamo.com.

У Динамо чекають на повернення нападника Владислава Супряги.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Владислав мав операцію у Німеччині, після чого він досі відновлюється.

Ми чекаємо на нього вже протягом двох років, і це нелегко для нас. Зараз він не у достатньо хорошій формі, щоб допомогти нам, але ми продовжуємо на нього розраховувати", - розповів Луческу.

Раніше повідомлялося, що нападник потрапив у ДТП.

У нинішньому сезоні Супряга на полі не з'являвся. Його контракт із Динамо діє до 30 червня 2026 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Джокович повернув статус першої ракетки світу Рейтинг ATP: Джокович повернув статус першої ракетки світу 46942
Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію Бєсєдін потужним дальним ударом забив дебютний гол за Омонію 1677 2
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі 1398
Чорноморець - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Чорноморець - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1470
Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк Рейтинг WTA: Нові позиції Калініної та Костюк 277379
Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ 1268
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 239848
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8284 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 109571
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 66638
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 271928
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 42093