Металіст 1925 оштрафували за дії Едмара

Джерело - УАФ.

Металіста 1925 сплатить 50 тис гривень за поведінку Едмара у матчі проти Колоса.

Про це повідомляє УАФ.

Едмар був вилучений на екваторі другого тайму матчу 21 туру УПЛ проти Олександрії (0:0) за емоції, а після поєдинку теж мав конфлікт з арбітрами. За це КДК УАФ зобов'язав Металіст 1925 сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 50 тис гривень.

Під час воєнного стану гроші, отримані як внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу United24.

Раніше Кривбас покарали за конфлікт Вернидуба з арбітром.