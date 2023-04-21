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Металіст 1925 оштрафували за дії Едмара

Металіст 1925 оштрафували за дії Едмара
Сьогодні 12:25 386 0
Металіст 1925 оштрафували за дії Едмара
#Едмар, #Металіст 1925

Джерело - УАФ.

Металіста 1925 сплатить 50 тис гривень за поведінку Едмара  у матчі проти Колоса.

Про це повідомляє УАФ.

Едмар був вилучений на екваторі другого тайму матчу 21 туру УПЛ проти Олександрії (0:0) за емоції, а після поєдинку теж мав конфлікт з арбітрами. За це КДК УАФ зобов'язав Металіст 1925 сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 50 тис гривень.

Під час воєнного стану гроші, отримані як внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу United24.

Раніше Кривбас покарали за конфлікт Вернидуба з арбітром.

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