Каземіро: Севілья перевершувала Манчестер Юнайтед весь матч

Джерело - uefa.com.
Манчестер Юнайтед провалив матч-відповідь чвертьфіналу Ліги Європи проти Севільї (0:3).
Про це розповів півзахисник англійського клубу Каземіро.
"Суперник перевершував нас протягом усього матчу. У нас не може бути виправдань, оскільки ми – Манчестер Юнайтед. Знали, що у Севільї дуже непросто грати. У цьому матчі нам не вдалося показати свій найкращий футбол", - сказав Каземіро.
Раніше Севілья розгромила МЮ.
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