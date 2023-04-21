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Каземіро: Севілья перевершувала Манчестер Юнайтед весь матч

Каземіро прокоментував поразку від іспанської Севільї
Сьогодні 11:46 196 0
Каземіро: Севілья перевершувала Манчестер Юнайтед весь матч
Фото - gettyimages

Джерело - uefa.com.

Манчестер Юнайтед провалив матч-відповідь чвертьфіналу Ліги Європи проти Севільї (0:3).

Про це розповів півзахисник англійського клубу Каземіро.

"Суперник перевершував нас протягом усього матчу. У нас не може бути виправдань, оскільки ми – Манчестер Юнайтед. Знали, що у Севільї дуже непросто грати. У цьому матчі нам не вдалося показати свій найкращий футбол", - сказав Каземіро.

Раніше Севілья розгромила МЮ.

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