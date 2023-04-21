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Рома вирвала перемогу в Феєнорда, Севілья розгромила МЮ: результати матчів Ліги Європи

Визначилися півфіналісти Ліги Європи
Сьогодні 00:42 399 0
Рома вирвала перемогу в Феєнорда, Севілья розгромила МЮ: результати матчів Ліги Європи
Фото: Getty Images
#Баєр, #Ліга Європи, #Манчестер Юнайтед, #Рома, #Севілья, #Спортінг, #Уніон, #Феєнорд, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 квітня, відбулися матчі-відповіді в межах 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Ліга Європи
1/4 фіналу, 20 квітня

Рома - Феєнорд 4:1 (0:0)
Перший матч 0:1

Голи: 1:0 - 60 Спінаццола, 1:1 - 80 Пайшан, 2:1 - 89 Дибала, 3:1 - 101 Ель-Шаараві, 4:1 - 109 Пеллегріні

Червона картка: Хіменес 120+1

Рояль Уніон СЖ - Баєр 1:4 (0:2)
Перший матч 1:1

Голи: 0:1 - 2 Діабі, 0:2 - 38 Баккер, 0:3 - 61 Фрімпонг, 1:3 - 65 Терхо, 1:4 - 79 Гложек

Севілья - Манчестер Юнайтед 3:0 (1:0)
Перший матч 2:2

Голи: 1:0 - 8 Ен Несірі, 2:0 - 47 Баде, 3:0 - 81 Ен Несері

Спортінг - Ювентус 1:1 (1:1)
Перший матч 0:1

Голи: 0:1 - 9 Рабйо, 1:1 - 20 Едвардвс (пен)

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