Рома вирвала перемогу в Феєнорда, Севілья розгромила МЮ: результати матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 квітня, відбулися матчі-відповіді в межах 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Ліга Європи
1/4 фіналу, 20 квітня
Рома - Феєнорд 4:1 (0:0)
Перший матч 0:1
Голи: 1:0 - 60 Спінаццола, 1:1 - 80 Пайшан, 2:1 - 89 Дибала, 3:1 - 101 Ель-Шаараві, 4:1 - 109 Пеллегріні
Червона картка: Хіменес 120+1
Рояль Уніон СЖ - Баєр 1:4 (0:2)
Перший матч 1:1
Голи: 0:1 - 2 Діабі, 0:2 - 38 Баккер, 0:3 - 61 Фрімпонг, 1:3 - 65 Терхо, 1:4 - 79 Гложек
Севілья - Манчестер Юнайтед 3:0 (1:0)
Перший матч 2:2
Голи: 1:0 - 8 Ен Несірі, 2:0 - 47 Баде, 3:0 - 81 Ен Несері
Спортінг - Ювентус 1:1 (1:1)
Перший матч 0:1
Голи: 0:1 - 9 Рабйо, 1:1 - 20 Едвардвс (пен)
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