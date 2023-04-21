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Моурінью 12-й раз вийшов у півфінал єврокубка

Чергове досягнення Жозе Моурінью
Сьогодні 10:38 457 0
Моурінью 12-й раз вийшов у півфінал єврокубка
Фото - gettyimages
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - tribuna.com.

Вихід у півфінал поточного розіграшу Ліги Європи разом з Ромою став для Жозе Моурінью вже 12-м в єврокубках у його тренерській кар’єрі.

Раніше португалець став першим фахівцем в історії, хто переміг у трьох різних турнірах – Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Загалом у Моурінью 5 титулів на європейській арені – дві Ліги чемпіонів з Порту та Інтером, Ліга Європи з Манчестер Юнайтед та тогорічна Ліга конференцій з Ромою.

Раніше визначились пари півфіналістів Ліги Європи-2022/23.

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