Моурінью 12-й раз вийшов у півфінал єврокубка

Чергове досягнення Жозе Моурінью

Вихід у півфінал поточного розіграшу Ліги Європи разом з Ромою став для Жозе Моурінью вже 12-м в єврокубках у його тренерській кар’єрі.

Раніше португалець став першим фахівцем в історії, хто переміг у трьох різних турнірах – Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Загалом у Моурінью 5 титулів на європейській арені – дві Ліги чемпіонів з Порту та Інтером, Ліга Європи з Манчестер Юнайтед та тогорічна Ліга конференцій з Ромою.

Раніше визначились пари півфіналістів Ліги Європи-2022/23.