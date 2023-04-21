Визначились пари півфіналістів Ліги Європи-2022/23

Джерело - Чемпіон.

У півфіналах Ліги Європи сезону 2022/23 зіграють Ювентус - Севілья та Рома - Баєр Леверкузен.

В 1/4 фіналу Ювентус переміг Спортінг (1:0, 1:1), Севілья здолала Манчестер Юнайтед (2:2, 3:0), Рома завдяки додатковому вибила з турніру Феєнорд (0:1, 4:1), а Баєр - Рояль Уніон СЖ (1:1, 4:1).

Матчі 1/2 фіналу відбудуться 11 та 18 травня. Господарями перших матчів будуть команди, які вказані першими. Фінал відбудеться 31 травня в Будапешті на арені Ференца Пушкаша.

Нагадаємо, напередодні визначились півфіналісти Ліги чемпіонів: Реал зіграє з Манчестер Сіті, а Мілан - з Інтером.