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Гвардіола встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів

Гвардіолі вдалося десять разів потрапити до півфіналу головного клубного турніру Європи.
Сьогодні 12:52 695 0
Гвардіола встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів
Фото - gettyimages
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті за сумою двох ігор переграв Баварію і пройшов до наступної стадії турніру.

Завдяки цьому наставник "місцян" Жузеп Гвардіола встановив унікальне досягнення в історії ЛЧ. Іспанець став першим фахівцем, який виводив свою команду до півфіналу змагання десять разів. Найближчим переслідувачем є Карло Анчелотті, у якого 9 виходів в 1/2.

Наразі   на рахунку Пепа 3 виходи у фінал турніру. Двічі з Барселоною він перемагав у турнірі в 2009 і 2011 році, з Ман Сіті він програв Челсі.

Раніше  УЄФА опублікувала список претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, визначено дати півфіналів Ліги чемпіонів.

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