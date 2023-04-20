Гвардіола встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів

Гвардіолі вдалося десять разів потрапити до півфіналу головного клубного турніру Європи.

Джерело - Чемпіон.

У рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті за сумою двох ігор переграв Баварію і пройшов до наступної стадії турніру.

Завдяки цьому наставник "місцян" Жузеп Гвардіола встановив унікальне досягнення в історії ЛЧ. Іспанець став першим фахівцем, який виводив свою команду до півфіналу змагання десять разів. Найближчим переслідувачем є Карло Анчелотті, у якого 9 виходів в 1/2.

Наразі на рахунку Пепа 3 виходи у фінал турніру. Двічі з Барселоною він перемагав у турнірі в 2009 і 2011 році, з Ман Сіті він програв Челсі.

Раніше УЄФА опублікувала список претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, визначено дати півфіналів Ліги чемпіонів.

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