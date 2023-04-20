Визначились претенденти на гравця тижня у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
УЄФА розпочало голосування щодо визначення найкращого гравця матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, які відбулися 18 та 19 квітня.
На визнання найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів претендують Федеріко Вальверде з Реала, Рафаел Леау з Мілана, Лаутаро Мартінес з Інтера і Кевін де Брейне з Манчестер Сіті.
Раніше визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23.
Big players smashing it in the big moments 👏#UCLPOTM || @PlayStationEU pic.twitter.com/FU5ylOfC2f— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2023