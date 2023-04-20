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Визначились претенденти на гравця тижня у Лізі чемпіонів

У Лізі чемпіонів відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу
Сьогодні 09:38 242 0
Визначились претенденти на гравця тижня у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

УЄФА розпочало голосування щодо визначення найкращого гравця матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, які відбулися 18 та 19 квітня.

На визнання найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів претендують Федеріко Вальверде з Реала, Рафаел Леау з Мілана, Лаутаро Мартінес з Інтера і Кевін де Брейне з Манчестер Сіті.

Раніше визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23.

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