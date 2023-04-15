Барселона може позбутися новачка заради підписання Мессі

Джерело - isport.ua.
Барселона розглядатиме варіант із продажем хавбека Франка Кесс’є цього літа.
Про це повідомляє As.
У разі підписання хавбека Манчестер Сіті Ілкая Гюндогана та нападника ПСЖ Ліонеля Мессі Кессьє можуть продати, щоб покращити фінансове становище клубу.
Для того, щоб уникнути покарання по фейр-плей, івуарієць може бути проданий за 25-30 млн євро.
Цього сезону на рахунку Кессьє один гол і один асист у 20 матчах Ла-Ліги.
Раніше Кесс’є відмовився переходити в Інтер.
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