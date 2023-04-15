Барселона може позбутися новачка заради підписання Мессі

Франк Кесс’є влітку може змінити клуб

Барселона розглядатиме варіант із продажем хавбека Франка Кесс’є цього літа.

Про це повідомляє As.

У разі підписання хавбека Манчестер Сіті Ілкая Гюндогана та нападника ПСЖ Ліонеля Мессі Кессьє можуть продати, щоб покращити фінансове становище клубу.

Для того, щоб уникнути покарання по фейр-плей, івуарієць може бути проданий за 25-30 млн євро.

Цього сезону на рахунку Кессьє один гол і один асист у 20 матчах Ла-Ліги.

Раніше Кесс’є відмовився переходити в Інтер.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!