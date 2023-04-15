Головне
Металіст та Верес розписали шалену нічию з 10 голами в 21 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 579
Челсі з асистом Мудрика поступився Брайтону, Борнмут Забарного переграв Тоттенгем: результати 31 туру АПЛ
Сьогодні 19:13 790
Металіст - Верес 5:5: огляд матчу
Сьогодні 18:52 275
Мудрик відзначився розумним гольовим пасом за Челсі в матчі АПЛ - відео
Сьогодні 17:58 3474
Дніпро-1 поступився Зорі у 21 турі УПЛ
Сьогодні 17:04 472
Металіст 1925 зіграв внічию з Олександрією у 21 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 194
Збірна Україна програла Чехії в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 15:59 575 1
Відео дня: гравець Металіста забив шалений гол за неймовірною траєкторією в матчі УПЛ
Сьогодні 14:41 1433
Ярмоленко віддав геніально-курйозний асист у матчі Кубка Президента ОАЕ - відео
Вчора 22:14 6299
Романчук здобув другу ліцензію на Олімпіаду-2024
Вчора 20:10 700
Прямі трансляції

Барселона може позбутися новачка заради підписання Мессі

Франк Кесс’є влітку може змінити клуб
Сьогодні 20:12 408 0
Барселона може позбутися новачка заради підписання Мессі
Фото - gettyimages
#Барселона, #Гюндоган, #Ліонель Мессі, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Кесс'є

Джерело - isport.ua.

Барселона розглядатиме варіант із продажем хавбека Франка Кесс’є  цього літа.

Про це повідомляє As.

У разі підписання хавбека Манчестер Сіті Ілкая Гюндогана та нападника ПСЖ Ліонеля Мессі Кессьє можуть продати, щоб покращити фінансове становище клубу.

Для того, щоб уникнути покарання по фейр-плей, івуарієць може бути проданий за 25-30 млн євро.

Цього сезону на рахунку Кессьє один гол і один асист у 20 матчах Ла-Ліги.

Раніше Кесс’є відмовився переходити в Інтер.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
У Мінспорту пояснили участь збірної України у відборі Євро-2024 разом із Білоруссю У Мінспорту пояснили участь збірної України у відборі Євро-2024 разом із Білоруссю 974
Ярмоленко віддав геніально-курйозний асист у матчі Кубка Президента ОАЕ - відео Ярмоленко віддав геніально-курйозний асист у матчі Кубка Президента ОАЕ - відео 6299
Мудрик відзначився розумним гольовим пасом за Челсі в матчі АПЛ - відео Мудрик відзначився розумним гольовим пасом за Челсі в матчі АПЛ - відео 3474
Тайсон назвав найскладнішого суперника у кар'єрі Тайсон назвав найскладнішого суперника у кар'єрі 1537
Манчестер Сіті - Лестер - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Лестер - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 892
Відео дня: гравець Металіста забив шалений гол за неймовірною траєкторією в матчі УПЛ Відео дня: гравець Металіста забив шалений гол за неймовірною траєкторією в матчі УПЛ 1433
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7492
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 10220
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3660
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 23553
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 67622
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 39127 2