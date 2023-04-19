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Баварія розписала мирову з Манчестер Сіті, Бенфіка вирвала нічию в Інтера: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Інтер та Манчестер Сіті вийшли у півфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 326 0
Баварія розписала мирову з Манчестер Сіті, Бенфіка вирвала нічию в Інтера: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Інтер та Манчестер Сіті вийшли у півфінал Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 

1/4 фіналу, 19 квітня

Баварія - Манчестер Сіті 1:1 (0:0)

(Перший матч 0:3)

Голи: 0:1 - 57 Голанд, 1:1 - 83 Кімміх (пен)

Інтер - Бенфіка 3:3 (1:1)

(Перший матч 2:0)

Голи: 1:0 - 14 Барелла, 1:1 - 38 Ауснес, 2:1 - 65 Мартінес, 3:1 - 78 Корреа, 3:2 - 86 Сілва, 3:3 - 90+5 Муса

Раніше визначились перші півфіналісти Ліги чемпіонів-2022/23.

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