Баварія розписала мирову з Манчестер Сіті, Бенфіка вирвала нічию в Інтера: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Інтер та Манчестер Сіті вийшли у півфінал Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
1/4 фіналу, 19 квітня
Баварія - Манчестер Сіті 1:1 (0:0)
(Перший матч 0:3)
Голи: 0:1 - 57 Голанд, 1:1 - 83 Кімміх (пен)
Інтер - Бенфіка 3:3 (1:1)
(Перший матч 2:0)
Голи: 1:0 - 14 Барелла, 1:1 - 38 Ауснес, 2:1 - 65 Мартінес, 3:1 - 78 Корреа, 3:2 - 86 Сілва, 3:3 - 90+5 Муса
Раніше визначились перші півфіналісти Ліги чемпіонів-2022/23.
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