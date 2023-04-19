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Визначились перші півфіналісти Ліги чемпіонів-2022/23

Сьогодні 00:09 220 0
Визначились перші півфіналісти Ліги чемпіонів-2022/23
#Мілан, #Реал Мадрид, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Іспанський Реал та італійський Мілан стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів сезону 2022/23.

Мадридці вибили з турніру англійський Челсі (двічі - 2:0), а Мілан за сумою двох матчів виявився сильнішим за Наполі (1:0, 1:1).

Суперники Реала та Мілана в 1/2 фіналу визначаться 19 квітня. "Вершкові" зіграють з переможцем пари Баварія - Манчестер Сіті (0:3 - перший матч), а "Россонері" поміряються силами з переможцем протистояння Інтер - Бенфіка (2:0 - перший матч).

Півфінали відбудуться 9/10 та 16/17 травня. Фінал - 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.

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