Аль-Айн з Ярмоленком здолав конкурента у чемпіонаті ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
Аль-Айн обіграв Аль-Шарджу в рамках 23-го туру чемпіонату ОАЕ.
Матч завершився з рахунком 2:0.
Український вінгер Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі та відіграв 73 хвилини.
Наразі Аль-Айн з 47 очками посідає 2-е місце з відставанням від лідера в три очки.
Чемпіонат ОАЕ
23-й тур, 19 квітня
Аль-Айн – Аль-Шарджа 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Лаба, 2:0 - 86 Лаба
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