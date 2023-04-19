Аль-Айн з Ярмоленком здолав конкурента у чемпіонаті ОАЕ

Підопічні Сергія Реброва здолали одного з конкурентів за медалі – Аль-Шарджу.

Джерело - Чемпіон.

Аль-Айн обіграв Аль-Шарджу в рамках 23-го туру чемпіонату ОАЕ.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Український вінгер Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі та відіграв 73 хвилини.

Наразі Аль-Айн з 47 очками посідає 2-е місце з відставанням від лідера в три очки.

Чемпіонат ОАЕ

23-й тур, 19 квітня

Аль-Айн – Аль-Шарджа 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Лаба, 2:0 - 86 Лаба

Раніше повідомлялося, що Ребров може відмовитися від роботи у збірній України.

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