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Маркевич назвав переможця УПЛ

Мирон Маркевич прокоментував битву за чемпіонство в УПЛ
Сьогодні 23:10 85 0
Маркевич назвав переможця УПЛ
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Мирон Маркевич

Джерело - zbirna.com.

Конкуренти вже не наздоженуть Шахтар у битві за чемпіонство УПЛ.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Як на мене, дива не станеться. Все йде до того, що нагороди найвищої проби дістануться "гірникам". І не тому, що вони за класом переважають своїх візаві, просто стабільніші й важливо, що не втрачають очок в поєдинках з сусідами по турнірній таблиці, цінність яких відразу зростає.

Якщо відверто, то я був неприємно вражений тим, як повільно дніпряни грали з луганцями. Вони забули, що підтюпцем перемоги не здобувають! Хоча в підопічних Олександра Кучера були непогані шанси скласти гідну конкуренцію Шахтарю, який не справляє враження непереможного навіть на всеукраїнській арені. А в єврокубках Шахтар команда швидше рівня учасників Ліги конференцій.

Не виключений варіант, що дніпряни переоцінили свої сили, а запасу міцності не було. Зрештою, серед дніпрян, окрім Артема Довбика, й виокремити нікого… Тому й могла виручити тільки максимальна налаштованість в кожному матчі, бажання стрибнути вище голови…

Взагалі, якось спіймав себе на думці, що переважна більшість вітчизняних команд однакові за стилем, ніякого креативу, домашніх заготовок… Взяти хоча б поєдинок останнього туру Рух – Динамо. Здавалося б, кияни після двох перемог поспіль докладуть чимало зусиль, аби декласувати одного з аутсайдерів й загострять боротьбу за місце на п'єдесталі пошани. Але у Львові Рух виглядав привабливіше, й навіть не уявляю, що робити киянам з такою грою в єврокубках, якщо вони туди зуміють пробитися", - відзначив Маркевич.

Раніше Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Львів у 21 турі УПЛ.

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