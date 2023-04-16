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Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Львів у 21 турі УПЛ

Гірники впевнено втримують лідерство в УПЛ
Сьогодні 15:54 101 0
Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Львів у 21 турі УПЛ
#Львів, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар святкував перемогу над Львовом. 

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гірників. У складі донецької команди дубль оформив Артем Бондаренко. Гірники мають вже сім очок переваги над найближчим переслідувачем - СК Дніпро-1, що вчора програв Зорі.

Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 16 квітня

Шахтар - Львів 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Бондаренко, 2:0 - 75 Бондаренко

Шахтар: Анатолій Трубін, Валерій Бондар, Гіоргі Гочолейшвілі, Данило Сікан (Лассіна Траоре 71), Богдан Михайліченко (Хусрав Тоїров 87), Кевін Келсі (Андрій Тотовицький 71), Артем Бондаренко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков (Олег Очеретько 79), Єгор Назарина, Ярослав Ракіцький (Дмитро Топалов 79

ФК Львів: Олександр Рибка, Ахмед Алібеков, Івіян Свржняк (Богдан Мишенко 71), Ярослав Богунов, Владислав Бугай, Денис Кузик, Олександр Бєляєв (Адерінсола Есеола 71), Артем Мільченко (Максим Сасовський 82), Максим Грисьо (Сергій Сімінін 82), Олексій Дитятьєв, Ігор Габріель

Попередження: Данило Сікан 66, Андрій Тотовицький 84 - Денис Кузик 17, Владислав Бугай 45, Максим Грисьо 45+1, Ахмед Алібеков 84

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