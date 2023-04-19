Мудрику та іншим новачкам Челсі суттєво скоротять зарплату

Боси Челсі підуть на серйозний крок через невдачу команди у сезоні та Лізі чемпіонів.

Очікується, що частині гравців Челсі скоротять виплати аж на 30%.

Про це повідомляє DailyMail.

Власники команди скоротять зарплати для тих футболістів, які перейшли в Челсі вже після відходу Абрамовича (травень 2022-го).

Більшість гравців під час укладання контрактів погодилися на зміну своєї заробітної плати, якщо доведеться пропустити Лігу чемпіонів у наступному сезоні. Так керівники "синіх" хочуть захистити клуб від серйозних фінансових наслідків.

Наразі Челсі наразі посідає 11 місце в турнірній таблиці АПЛ та має у своєму активі 39 очок. До зони Ліги чемпіонів "синім" не вистачає 17 балів.

Раніше Челсі поступився Реалу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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