Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом

Джерело - tribuna.com.
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко повернувся до тренувань разом з командою.
Про це повідомляє TalkSport
Українець пропустив останній матч з Вест Гемом (2:2) через м’язові проблеми паху, які почали турбувати його наприкінці гри з Ліверпулем (2:2).
Зінченко може повернутися у склад лондонців у п’ятницю проти Саутгемптона.
Нагадаємо, Зінченко претендує на потрапляння до збірної сезону АПЛ.
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