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Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом

Зінченко може зіграти у матч з Саутгемптоном
Сьогодні 19:11 222 0
Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом
Фото - gettyimages
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко повернувся до тренувань разом з командою.

Про це повідомляє TalkSport

Українець пропустив останній матч з Вест Гемом (2:2) через м’язові проблеми паху, які почали турбувати його наприкінці гри з Ліверпулем (2:2).

Зінченко може повернутися у склад лондонців у п’ятницю проти Саутгемптона.

Нагадаємо, Зінченко претендує на потрапляння до збірної сезону АПЛ.

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