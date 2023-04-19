Манчестер Юнайтед продасть чотирьох захисників

Манчестер Юнайтед запланував чистку складу

Манчестер Юнайтед планує влітку продати 4-х гравців лінії захисту.

Про це повідомляє Самюель Лакхерст.

Гравцями яких виставлять на трансфер стануть - Гаррі Магвайр, Брендон Вільямс, Алекс Теллес та Ерік Баї.

Що стосується івуарійця, то Марсель буде зобов'язаний його викупити за 6 млн євро, якщо 27-річний футболіст зіграє певну кількість матчів, а сам клуб кваліфікується в Лігу чемпіонів, але перше малоймовірно.

Також джерело зазначає, що якщо Магвайр або Віктор Ліндельоф влітку будуть продані, то клуб підпише нового центрального захисника.

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