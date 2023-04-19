Форвард може зіграти у чвертьфіналі Ліги Європи

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд відновився після травми.

Про це повідомляє Goal.com.

Сьогодні, 19 квітня, він був помічений на тренуванні команди.

Рашфорд отримав травму паху 8 квітня в матчі АПЛ проти Евертона. Точних термінів відновлення не називали.

Завтра, 20 квітня Манчестер Юнайтед зіграє матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Севільї.

Нагадаємо, захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр може покинути команду.

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