Бензема визначився зі своїм майбутнім

Джерело - isport.ua.
Нападник мадридського Реала Карім Бензема продовжить контракт із "вершковими" ще на рік, а потім залишить команду.
Про це повідомляє AS.
Незабаром про угоду між сторонами буде оголошено офіційно. Після завершення кар'єри форвард залишиться тією чи іншою мірою пов'язаний із клубом.
За 14 років у Реалі Бензема виграв 4 чемпіонати, 2 кубки і 4 суперкубки Іспанії. Також було завойовано 5 Ліг чемпіонів і клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки УЄФА і безліч індивідуальних нагород, серед яких безумовно виділяється Золотий М'яч минулого року.
Раніше Челсі поступився Реалу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.