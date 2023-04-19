Бензема визначився зі своїм майбутнім

Карім Бензема підпише новий контракт з Реалом

Нападник мадридського Реала Карім Бензема продовжить контракт із "вершковими" ще на рік, а потім залишить команду.

Про це повідомляє AS.

Незабаром про угоду між сторонами буде оголошено офіційно. Після завершення кар'єри форвард залишиться тією чи іншою мірою пов'язаний із клубом.

За 14 років у Реалі Бензема виграв 4 чемпіонати, 2 кубки і 4 суперкубки Іспанії. Також було завойовано 5 Ліг чемпіонів і клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки УЄФА і безліч індивідуальних нагород, серед яких безумовно виділяється Золотий М'яч минулого року.

Раніше Челсі поступився Реалу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.