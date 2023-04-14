Шевченко, Зінченко та Мудрик відвідали благодійний концерт Океан Ельзи

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, захисник Арсенала Олександр Зінченко та вінгер Челсі Михайло Мудрик відвідали благодійний концерт "Океан Ельзи" у Великій Британії.

Про це Шевченко повідомив у соцмережах.

"Дякую "Океан Ельзи" за чудовий концерт. Це була справді неймовірна атмосфера. І дякуємо всім українцям, які прийшли підтримати благодійний концерт у рамках туру #HelpforUkrainetour вчора ввечері в Royal Albert Hall. Слава Україні. Підтримайте UNITED24", - написав Шевченко.