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Шевченко, Зінченко та Мудрик відвідали благодійний концерт Океан Ельзи

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Шевченко, Зінченко та Мудрик відвідали благодійний концерт Океан Ельзи
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Челсі, #Андрій Шевченко, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, захисник Арсенала Олександр Зінченко та вінгер Челсі Михайло Мудрик відвідали благодійний концерт "Океан Ельзи" у Великій Британії.

Про це Шевченко повідомив у соцмережах.

"Дякую "Океан Ельзи" за чудовий концерт. Це була справді неймовірна атмосфера. І дякуємо всім українцям, які прийшли підтримати благодійний концерт у рамках туру #HelpforUkrainetour вчора ввечері в Royal Albert Hall. Слава Україні. Підтримайте UNITED24", - написав Шевченко.

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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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