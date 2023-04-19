Анчелотті: Реалу довелося багато страждати, щоб перемогти Челсі

Реалу довелося страждати задля перемоги над Челсі (2:0) та виходу у півфінал Ліги чемпіонів.
Про це заявив головний тренер Реала Карло Анчелотті.
"Це був матч, у якому нам довелося багато страждати, щоб перемогти. Ми досягли хорошого рівня, ми були особливо міцними в тилу. Це заслужений результат, і ми всі дуже задоволені. Великий сейв Куртуа був дуже важливим. Ми не хотіли, щоб вони йшли вперед. Це могло нас насторожити. У другому таймі ми були сильнішими, створювали простір для якісних переходів.
Незадовго до того, як Родріго забив, я розмовляв з ним про проблему в обороні, тому що вони йшли на значний ризик у захисті, часто залишаючи три в три. Це велике розчарування, що через жовту картку та дискваліфікацію у нас не буде Мілітао у першому півфінальному матчі", - сказав Анчелотті.