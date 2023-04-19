Головне
Пір під час чуми: представниця української федерації з келихом шампанського позувала перед камерою з росіянкою
Вчора 20:15 13058
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 10:58 1218
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Сьогодні 10:36 1696
Мудрик змарнував вихід сам на сам у матчі Ліги чемпіонів проти Реала - ВІДЕО
Сьогодні 01:43 7497
Визначились перші півфіналісти Ліги чемпіонів-2022/23
Сьогодні 00:09 615
Мілан вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1293
Челсі поступився Реалу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 830
Михайлов виграв золоту медаль чемпіонату Європи
Вчора 21:54 588
Гангур здобула дві медалі на чемпіонаті Європи
Вчора 19:41 514
Збірну росії з баскетболу відсторонили від відбору на Олімпіаду-2024
Вчора 18:24 566
Прямі трансляції

Анчелотті: Реалу довелося багато страждати, щоб перемогти Челсі

Сьогодні 11:22 373 0
Анчелотті: Реалу довелося багато страждати, щоб перемогти Челсі
Фото: Getty Images

Реалу довелося страждати задля перемоги над Челсі (2:0) та виходу у півфінал Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер Реала Карло Анчелотті.

"Це був матч, у якому нам довелося багато страждати, щоб перемогти. Ми досягли хорошого рівня, ми були особливо міцними в тилу. Це заслужений результат, і ми всі дуже задоволені. Великий сейв Куртуа був дуже важливим. Ми не хотіли, щоб вони йшли вперед. Це могло нас насторожити. У другому таймі ми були сильнішими, створювали простір для якісних переходів.

Незадовго до того, як Родріго забив, я розмовляв з ним про проблему в обороні, тому що вони йшли на значний ризик у захисті, часто залишаючи три в три. Це велике розчарування, що через жовту картку та дискваліфікацію у нас не буде Мілітао у першому півфінальному матчі", - сказав Анчелотті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 1696
"Моє серце розривається", – Баюл емоційно прокоментувала можливий допуск росіян та білорусів на Олімпіаду. ВІДЕО "Моє серце розривається", – Баюл емоційно прокоментувала можливий допуск росіян та білорусів на Олімпіаду. ВІДЕО 1822
Ребров може відмовитися від роботи у збірній України Ребров може відмовитися від роботи у збірній України 2301
Мудрик змарнував вихід сам на сам у матчі Ліги чемпіонів проти Реала - ВІДЕО Мудрик змарнував вихід сам на сам у матчі Ліги чемпіонів проти Реала - ВІДЕО 7497
Раптово помер український арбітр Раптово помер український арбітр 4615
Пір під час чуми: представниця української федерації з келихом шампанського позувала перед камерою з росіянкою Пір під час чуми: представниця української федерації з келихом шампанського позувала перед камерою з росіянкою 13058
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 108697
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 258066 4
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4508
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 110299
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 17153
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 34516 1