Манчестер Сіті має намір продовжити контракт з Голандом

Джерело - The Athletic.
Манчестер Сіті може запропонувати форварду Ерлінгу Голанду новий контракт.
Про це повідомляє The Athletic.
Угода 22-річного норвежця з "містянми" містила пункт, який дозволяв йому піти за 150 мільйонів фунтів стерлінгів влітку 2024 року - наприкінці його другого сезону - якщо клуб виконає умови, а він захоче перейти.
Однак це положення було конкретно пов’язане з майбутнім Жузепа Гвардіоли в команді. Воно було видалено, коли іспанець продовжив свій контракт у листопаді, зобов’язавшись працювати з клубом до 2025 року.
Сіті прагне продовжити угоду нападника, сам футболіст теж відкритий для нових переговорів.
Напередодні Голанд побив бомбардирський рекорд для гравця АПЛ в сезоні.
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