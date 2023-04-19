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Манчестер Сіті має намір продовжити контракт з Голандом

Норвежець не зможе покинути клуб влітку 2024-го
Сьогодні 10:48 307 0
Манчестер Сіті має намір продовжити контракт з Голандом
Фото: AFP
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - The Athletic.

Манчестер Сіті може запропонувати форварду Ерлінгу Голанду новий контракт.

Про це повідомляє The Athletic.

Угода 22-річного норвежця з "містянми" містила пункт, який дозволяв йому піти за 150 мільйонів фунтів стерлінгів влітку 2024 року - наприкінці його другого сезону - якщо клуб виконає умови, а він захоче перейти.

Однак це положення було конкретно пов’язане з майбутнім Жузепа Гвардіоли в команді. Воно було видалено, коли іспанець продовжив свій контракт у листопаді, зобов’язавшись працювати з клубом до 2025 року.

Сіті прагне продовжити угоду нападника, сам футболіст теж відкритий для нових переговорів.

Напередодні Голанд побив бомбардирський рекорд для гравця АПЛ в сезоні.

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