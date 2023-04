Голанд побив бомбардирський рекорд для гравця АПЛ в сезоні

Гол у ворота Баварії (3:0) в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів став для нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда вже 45-м у цьому сезоні.

Про це повідомляє William Hill.

22-річний норвежець побив рекорд Руда ван Ністелроя та Мохамеда Салаха, які у сезонах 2002/03 та 2017/18 відповідно забили по 44 голи у всіх турнірах, граючи за команди з Англійської Прем'єр-ліги.

30 з 45 голів Ерлінг забив в АПЛ, 11 - в Лізі чемпіонів, 3 - у Кубку Англії та 1 у Кубку англійської ліги.

У АПЛ футболісту залишилося забити ще 5 голів, щоб побити рекорд Алана Ширера та Енді Коула (34 голи) за кількістю голів протягом одного розіграшу чемпіонату.

