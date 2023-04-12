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Голанд побив бомбардирський рекорд для гравця АПЛ в сезоні

22-річний норвежець побив рекорд Руда ван Ністелроя та Мохамеда Салаха
Сьогодні 09:25 337 0
Голанд побив бомбардирський рекорд для гравця АПЛ в сезоні
Фото: AFP
#Баварія, #Ерлінг Голанд, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Гол у ворота Баварії (3:0) в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів став для нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда вже 45-м у цьому сезоні.

Про це повідомляє William Hill.

22-річний норвежець побив рекорд Руда ван Ністелроя та Мохамеда Салаха, які у сезонах 2002/03 та 2017/18 відповідно забили по 44 голи у всіх турнірах, граючи за команди з Англійської Прем'єр-ліги.

30 з 45 голів Ерлінг забив в АПЛ, 11 - в Лізі чемпіонів, 3 - у Кубку Англії та 1 у Кубку англійської ліги.

  Актуально: Манчестер Сіті - Баварія 3:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

У АПЛ футболісту залишилося забити ще 5 голів, щоб побити рекорд Алана Ширера та Енді Коула (34 голи) за кількістю голів протягом одного розіграшу чемпіонату.

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