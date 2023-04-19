Наполі - Мілан: відео голів і огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Італійські Наполі та Мілан визначать одного з півфіналістів Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Матч-відповідь розпочався 18 квітня о 22:00 за київським часом.

Відео голів онлайн і огляд матчу в режимі реального часу.

0:1 - 43' Жіру

1:1 - 90+3 Осімхен

Огляд матчу

На 22-й хвилині Жіру не реалізував пенальті.

На 82-й хвилині Кварацхелія не реалізував пенальті.

Пряма трансляція матчу - на сервісі Volia TV.

Перша гра між цими командами завершилась перемогою Мілана - 1:0. Але головний тренер "россонері" Стефано Піолі вважає, що буде помилкою думати лише про захист у матчі-відповіді.