Піолі: Буде помилкою думати про захист проти Наполі

Джерело - uefa.com.
Мілан повинний грати у свій футбол у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі.
Про це розповів головний тренер міланського клубу Стефано Піолі.
"Буде помилкою думати про захист, адже наша перевага є мінімальною. Цього сезону Наполі забиває по три-чотири голи за матч. Ми маємо грати у свій футбол, грати добре як команда і раціонально розпоряджатись м’ячем.
У попередніх матчах що Наполі, що Мілан ставили захист суперника у складне становище. Переможцем буде той, хто максимально використає свої можливості", - сказав Піолі.
Нагадаємо, що перший матч між цими командами завершився перемогою Мілана - 1:0. Матч-відповідь у Неаполі буде зіграно у вівторок, 18 квітня.
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