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Піолі: Буде помилкою думати про захист проти Наполі

Стефано Піолі прокоментував матч проти Наполі
Сьогодні 14:28 147 0
Піолі: Буде помилкою думати про захист проти Наполі
Фото - gettyimages
#Мілан, #Наполі, #Піолі

Джерело - uefa.com.

Мілан повинний грати у свій футбол у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Стефано Піолі.

"Буде помилкою думати про захист, адже наша перевага є мінімальною. Цього сезону Наполі забиває по три-чотири голи за матч. Ми маємо грати у свій футбол, грати добре як команда і раціонально розпоряджатись м’ячем.

У попередніх матчах що Наполі, що Мілан ставили захист суперника у складне становище. Переможцем буде той, хто максимально використає свої можливості", - сказав Піолі.

Нагадаємо, що перший матч між цими командами завершився перемогою Мілана - 1:0. Матч-відповідь у Неаполі буде зіграно у вівторок, 18 квітня.

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