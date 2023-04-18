Піолі: Буде помилкою думати про захист проти Наполі

Мілан повинний грати у свій футбол у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Стефано Піолі.

"Буде помилкою думати про захист, адже наша перевага є мінімальною. Цього сезону Наполі забиває по три-чотири голи за матч. Ми маємо грати у свій футбол, грати добре як команда і раціонально розпоряджатись м’ячем.

У попередніх матчах що Наполі, що Мілан ставили захист суперника у складне становище. Переможцем буде той, хто максимально використає свої можливості", - сказав Піолі.