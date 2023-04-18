Манчестер Сіті планує розширити Етіхад на майже 7 тисяч місць

Манчестер Сіті представив план розширення домашньої арени Етіхад до 60 000 місць.

Про це повідомляє BBC.

Клуб подав заявку до міської ради Манчестера на збільшення місткості стадіону, яке обійдеться у 300 млн фунтів. Клуб хоче збільшити поточну місткість з 53 400 до 60 000 осіб шляхом розширення Північної трибуни. Це включатиме скай-бар з видом на поле та прогулянку по даху. Також було запропоновано створити фан-зону на 3 000 місць, новий клубний магазин, музей, готель на 400 місць.

У клубі вважають, що не реалізацію проєкту їм треба три роки. Тепер очікують консультації з фанатами та місцевими жителями. У міській раді вважають, що цей проєкт може створити робочі місця для 2 600 осіб.

Етіхад приймає матчі АПЛ з 2003 року. Його вже розширяли на 6 тисяч місць у 2015 році - зараз він 5-й найбільший стадіон в АПЛ.

Нагадаємо гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.