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Манчестер Сіті планує розширити Етіхад на майже 7 тисяч місць

Вчора 23:40 278 0
Манчестер Сіті планує розширити Етіхад на майже 7 тисяч місць

Джерело - Tribuna.com.

Манчестер Сіті представив план розширення домашньої арени Етіхад до 60 000 місць.

Про це повідомляє BBC.

Клуб подав заявку до міської ради Манчестера на збільшення місткості стадіону, яке обійдеться у 300 млн фунтів. Клуб хоче збільшити поточну місткість з 53 400 до 60 000 осіб шляхом розширення Північної трибуни. Це включатиме скай-бар з видом на поле та прогулянку по даху. Також було запропоновано створити фан-зону на 3 000 місць, новий клубний магазин, музей, готель на 400 місць.

У клубі вважають, що не реалізацію проєкту їм треба три роки. Тепер очікують консультації з фанатами та місцевими жителями. У міській раді вважають, що цей проєкт може створити робочі місця для 2 600 осіб.

Етіхад приймає матчі АПЛ з 2003 року. Його вже розширяли на 6 тисяч місць у 2015 році - зараз він 5-й найбільший стадіон в АПЛ.

Нагадаємо гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.

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