Моурінью може влітку очолити ПСЖ

Джерело - isport.ua.
ПСЖ розглядає призначення наставника Роми Жозе Моурінью як головний тренер.
Про це повідомляє RMC Sport.
Особливий є пріоритетним варіантом для радника парижан зі спортивних питань Луїша Кампуша. Незважаючи на жир, з португальським тренером поки що не зв'язувалися.
Зазначимо, у ПСЖ побоюються призначати наставника з таким непростим характером.
Також кандидатами на посаду тренера ПСЖ є Юліан Нагельсманн, Тіаго Мотта (Болонья) та Мікель Артета (Арсенал).
Раніше повідомлялося, що сім футболістів влітку може залишити ПСЖ.