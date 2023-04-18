Моурінью може влітку очолити ПСЖ

ПСЖ розглядає призначення наставника Роми Жозе Моурінью як головний тренер.

Про це повідомляє RMC Sport.

Особливий є пріоритетним варіантом для радника парижан зі спортивних питань Луїша Кампуша. Незважаючи на жир, з португальським тренером поки що не зв'язувалися.

Зазначимо, у ПСЖ побоюються призначати наставника з таким непростим характером.

Також кандидатами на посаду тренера ПСЖ є Юліан Нагельсманн, Тіаго Мотта (Болонья) та Мікель Артета (Арсенал).

Раніше повідомлялося, що сім футболістів влітку може залишити ПСЖ.