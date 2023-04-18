К'єза може продовжити кар'єру в Німеччині

Новий головний тренер Баварії Томас Тухель хоче підписати вінгера Ювентуса Федеріко К'єзу.

Про це повідомляє Calciomercatoweb.it.

Інтерес до 25-річного італійця зумовлений, зокрема, і невизначеністю з приводу майбутнього Лероя Сане.

У нинішньому сезоні на рахунку К'єзи 2 голи і 4 асисти в 21 матчі за Ювентус у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.