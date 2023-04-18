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Баварія бажає підписати лідера Ювентуса

К'єза може продовжити кар'єру в Німеччині
Сьогодні 21:25 134 0
Баварія бажає підписати лідера Ювентуса
#Баварія, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Новий головний тренер Баварії Томас Тухель хоче підписати вінгера Ювентуса Федеріко К'єзу.

Про це повідомляє Calciomercatoweb.it.

Інтерес до 25-річного італійця зумовлений, зокрема, і невизначеністю з приводу майбутнього Лероя Сане.

У нинішньому сезоні на рахунку К'єзи 2 голи і 4 асисти в 21 матчі за Ювентус у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.

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