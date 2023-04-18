Лідс близький до підписання вінгера Барселони

Вінгер Барселони Ільяс Ахомаш наближається до переходу у Лідс.

Про це повідомляє Diario Sport.

Контракт футболіста з каталонцями завершиться 30 червня, сторони не змогли домовитися про нову угоду. Тому протягом найближчих годин Лідс підпише контракт з іспанцем. Ним цікавилися Арсенал, Мілан та Севілья.

Ахомаш - вихованець Барселони. У складі першої команди провів 3 матчі, але цього сезону був лише 1 раз у заявці на гру. У складі Барселони Б забив 1 гол у 22 матчах.

Нагадаємо Інтер зацікавлений у трансфері одразу трьох захисників Барселони.