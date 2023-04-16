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Інтер зацікавлений у трансфері одразу трьох захисників Барселони

Сьогодні 14:55 181 0
Інтер зацікавлений у трансфері одразу трьох захисників Барселони
#Барселона, #Інтер, #Челсі

Джерело - UA-футбол.

Міланський Інтер проявляє інтерес до підписання трьох футболістів лінії захисту Барселони. 

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Йдеться про Самуеля Умтіті, Маркоса Алонсо і Андреаса Крістенсена.

Відомо, що італійський клуб ще не вступав у переговори щодо цих футболістів. На цей час Алонсо і Крістенсен є гравцями Барселони, які виступають за команду з літа 2022 року. Тоді обидва перейшли в команду на правах вільних агентів, а раніше виступали за Челсі.

Умтіті перейшов до Барселони влітку 2016 року, а зараз грає на правах оренди за Лечче. Торік його контракт із блауграною було продовжено.

Раніше повідомлялося, що Барселона може позбутися новачка заради підписання Мессі.

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