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Нападник збірної Італії потрапив у ДТП та отримав серйозні травми

Інцидент стався після першого голу за два місяці
Сьогодні 17:10 246 0
Нападник збірної Італії потрапив у ДТП та отримав серйозні травми
#Чіро Іммобіле, #Лаціо

Джерело - Суспільне Спорт.

Нападник Лаціо та збірної Італії Чіро Іммобіле потрапив у ДТП, внаслідок якої отримав серйозні травми.

Про це повідомила пресслужба римського клубу.

У п'ятницю, 14 квітня, Чіро Іммобіле зіграв у чемпіонаті Італії проти Спеції - третій матч після відновлення від травми. Її нападник отримав на початку березня і пропустив через це три гри Лаціале. У матчі проти Спеції Іммобіле забив гол та допоміг своїй команді перемогти у виїзному поєдинку з рахунком 3:0.

Після гри зі Спецією Чіро Іммобіле разом з партнерами по команді повернувся до Риму. У неділю, 16 квітня, гравець з двома доньками їхав через міст Джакомо Маттеотті, який знаходиться на відстані трьох кілометрів від домашнього стадіону Лаціо - Стадіо Олімпіко.

Під час руху автомобіль Іммобіле зіштовхнувся з трамваєм, який розтрощив передню частину Land Rover гравця. В результаті дорожньо-транспортної пригоди лікарі ушпиталили вісім пасажирів та водія громадського транспорту. Чіро Іммобіле, який отримав забій хребта, складний перелом ребра та пошкодження руки, після госпіталізації залишився під наглядом лікарів в одній із римських клінік.

Пояснюючи виникнення ДТП, водії трамвая та автомобіля звинуватили одне одного у порушенні правил дорожнього руху – проїзді на червоне світло.

"Я пам'ятаю, що поїхав на зелене світло і побачив, як на мене на повній швидкості мчить автомобіль", - сказав водій римського трамвая №19.

Чіро Іммобіле відреагував на інцидент, опублікувавши в сториз в Instagram допис свого адвоката. Останній розповів, що нападник не вважає себе винним та закликав чекати офіційних висновків поліції.

"Мій клієнт Чіро Іммобіле, який приголомшений тим, що сталося, непокоїться за своїх двох дочок і водія трамвая, який, як він сподівається, швидко одужає. Він відчуває полегшення від того, що ніхто не отримав серйозних травм. [Іммобіле] вважає, що в цей момент поводився правильно, і повністю довіряє правоохоронним органам, які проводять розслідування", - йдеться у дописі.

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