Нападник Лаціо та збірної Італії Чіро Іммобіле потрапив у ДТП, внаслідок якої отримав серйозні травми.

Про це повідомила пресслужба римського клубу.

У п'ятницю, 14 квітня, Чіро Іммобіле зіграв у чемпіонаті Італії проти Спеції - третій матч після відновлення від травми. Її нападник отримав на початку березня і пропустив через це три гри Лаціале. У матчі проти Спеції Іммобіле забив гол та допоміг своїй команді перемогти у виїзному поєдинку з рахунком 3:0.

Після гри зі Спецією Чіро Іммобіле разом з партнерами по команді повернувся до Риму. У неділю, 16 квітня, гравець з двома доньками їхав через міст Джакомо Маттеотті, який знаходиться на відстані трьох кілометрів від домашнього стадіону Лаціо - Стадіо Олімпіко.

Під час руху автомобіль Іммобіле зіштовхнувся з трамваєм, який розтрощив передню частину Land Rover гравця. В результаті дорожньо-транспортної пригоди лікарі ушпиталили вісім пасажирів та водія громадського транспорту. Чіро Іммобіле, який отримав забій хребта, складний перелом ребра та пошкодження руки, після госпіталізації залишився під наглядом лікарів в одній із римських клінік.

Пояснюючи виникнення ДТП, водії трамвая та автомобіля звинуватили одне одного у порушенні правил дорожнього руху – проїзді на червоне світло.

Ciro Immobile remains stable despite injuries but the front of his car has been destroyed.pic.twitter.com/drHz7RugrW