Баварія хоче підписати нападника Лілля

Девід може змінити клубну прописку

Мюнхенська Баварія бажає посилити атакувальну лінію наступного літа.

Про це повідомляє Sky Spord Deutschland.

Мюнхенці висловили зацікавленість у форварді Лілля Джонатані Девіді. Потенційна сума трансферу залишається невідомою.

Контракт канадця з догами закінчується через два з половиною роки. Transfermarkt оцінює гравця в 60 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Девіда 20 голів і 4 результативні передачі в чемпіонаті Франції за 30 матчів.

Нагадаємо гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.