Баварія хоче підписати нападника Лілля

Джерело - isport.ua.
Мюнхенська Баварія бажає посилити атакувальну лінію наступного літа.
Про це повідомляє Sky Spord Deutschland.
Мюнхенці висловили зацікавленість у форварді Лілля Джонатані Девіді. Потенційна сума трансферу залишається невідомою.
Контракт канадця з догами закінчується через два з половиною роки. Transfermarkt оцінює гравця в 60 мільйонів євро.
У поточному сезоні на рахунку Девіда 20 голів і 4 результативні передачі в чемпіонаті Франції за 30 матчів.
Нагадаємо гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.