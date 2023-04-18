Головне
Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин
Вчора 19:42 4215
Ребров може відмовитися від роботи у збірній України
Сьогодні 15:26 976
Раптово помер український арбітр
Сьогодні 12:47 2996
Костюк: Деякі росіянки та білоруски дивуються, чому ми їм не посміхаємося
Сьогодні 09:11 626
CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність
Вчора 21:54 6453
Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Вчора 21:24 643
У Циганкова була пропозиція від титулованого клубу Італії
Вчора 20:39 1186
Циганик: Шахтар пропонує 75 тисяч доларів командам, які відберуть очки у Дніпра-1
Вчора 20:24 1025 2
Вацко: Павелко ходить задоволений і говорить, що з Ребровим вже домовились
Вчора 16:54 909
Збірна України продовжить відбір до Євро-2024
Вчора 16:26 1736
Прямі трансляції

Баварія хоче підписати нападника Лілля

Девід може змінити клубну прописку
Сьогодні 16:55 190 0
Баварія хоче підписати нападника Лілля
Фото Getty Images
#Баварія, #Лілль

Джерело - isport.ua.

Мюнхенська Баварія бажає посилити атакувальну лінію наступного літа.

Про це повідомляє Sky Spord Deutschland.

Мюнхенці висловили зацікавленість у форварді Лілля Джонатані Девіді. Потенційна сума трансферу залишається невідомою.

Контракт канадця з догами закінчується через два з половиною роки. Transfermarkt оцінює гравця в 60 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Девіда 20 голів і 4 результативні передачі в чемпіонаті Франції за 30 матчів.

Нагадаємо гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ребров: Вдячний Шкапенку за все, що він для мене зробив Ребров: Вдячний Шкапенку за все, що він для мене зробив 1424
Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин 4215
CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність 6453
Жирона виставила солідний трансферний цінник на Циганкова Жирона виставила солідний трансферний цінник на Циганкова 17164
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива 3691
Раптово помер український арбітр Раптово помер український арбітр 2996
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8485 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 68175 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 80908 3
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29810
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 42506
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 31942 3