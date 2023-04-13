Канте хоче залишитися у Челсі

Н'Голо Канте визначився зі своїм майбутнім у Челсі

Хавбек Челсі Н'Голо Канте хоче залишитися в Лондоні ще на кілька років.

Про це повідомляє Le Parisien.

Контракт француза з лондонцями закінчується вже влітку цього року. Передбачалося, що Канте перейде в Барселону як вільний агент, але каталонці зайняті підписанням Мессі.

Також до Н'Голо виявляють інтерес низка англійських клубів, включно з Арсеналом і Манчестер Юнайтед. При цьому Челсі хотів би зберегти гравця у себе.

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Дехто з оточення Канте розповів журналістам, що француз хотів би залишитися в Челсі ще на кілька років, а потім уже поїхати догравати куди-небудь у Саудівську Аравію, наприклад.

"Н'Голо хотів би продовжити свою кар'єру в Лондоні. Йому подобалося грати під керівництвом Конте, але того звільнили з Тоттенхема. Арсенал теж цікавився Канте. Я думаю, що він продовжить контракт із "Челсі", а потім, можливо, він вирушить до країни Перської затоки через два-три роки", - цитують неназване джерело журналісти.

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