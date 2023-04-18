Раптово помер український арбітр

Шевченко очолював комітет арбітрів ФФУ у 2008-2011 роках

На 66 році життя помер український футбольний арбітр Вадим Шевченко.

Шевченко був одним із арбітрів, які працювали на матчах першого чемпіонату України. Обслуговував матчі українського чемпіонату до 2002 року. Востаннє виходив на поле 10 вересня 2005 року, працював боковим суддею.

Після завершення суддівської кар’єри займався інспектуванням арбітражу. З 2008 до 2011 року очолював Комітет арбітрів Федерації футболу України.

Нагадаємо, у віці 50 років помер ексфутболіст Динамо та збірної України Павло Шкапенко.