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Лемпард: Челсі спробує перевернути протистояння проти Реала

Френк Лемпард прокоментував матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.
Сьогодні 10:44 403 0
Лемпард: Челсі спробує перевернути протистояння проти Реала
Фото - gettyimages
#Лемпард, #Реал Мадрид, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі може перевернути протистояння проти Реала у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Френк Лемпард.

"Від нас як команди потрібно грати з бажанням та спробувати перевернути це протистояння. Атмосфера буде відмінною, але від нас залежить, як будуть залучені трибуни до того, що відбувається на полі, уболівальники можуть нам допомогти у цьому матчі".

"У Реала чудовий тренер, якого я дуже добре знаю. Дуже помітно, що вони мають кістяк гравців, які рік у рік виступали на найвищому рівні. Я говорю про Модрича, Крооса, Бензема та інших. Вони мають індивідуальні таланти, але загалом є дуже хорошим колективом", - відзначив Лемпард.

Челсі у першій грі поступився Реалу в Мадриді – 0:2.

Раніше Боелі провів годину в роздягальні Челсі після поразки Брайтону.

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