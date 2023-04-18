Лемпард: Челсі спробує перевернути протистояння проти Реала

Челсі може перевернути протистояння проти Реала у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Френк Лемпард.

"Від нас як команди потрібно грати з бажанням та спробувати перевернути це протистояння. Атмосфера буде відмінною, але від нас залежить, як будуть залучені трибуни до того, що відбувається на полі, уболівальники можуть нам допомогти у цьому матчі".

"У Реала чудовий тренер, якого я дуже добре знаю. Дуже помітно, що вони мають кістяк гравців, які рік у рік виступали на найвищому рівні. Я говорю про Модрича, Крооса, Бензема та інших. Вони мають індивідуальні таланти, але загалом є дуже хорошим колективом", - відзначив Лемпард.