Костюк: Деякі росіянки та білоруски дивуються, чому ми їм не посміхаємося

Українські тенісисти відчувають напругу у WTA-турі через присутність росіян та білорусів на змаганнях.

Про це розповіла Марта Костюк.

"Нами керує WTA, можна сказати, ми працюємо на неї. Після того як почалося вторгнення, ми попросили на турнірі в Індіан-Веллс – ми навіть благали – посадити нас в одну кімнату: українців, росіян і білорусів. Щоб розібратися, що вони думають, як вони на нас дивляться.

Але у WTA злякалися. Я не знаю, чому. Можливо, вони думали, що ми будемо битися? Я запропонувала їм залучити до цього службу безпеки, але вони не стали. Вони просто нам відмовили.

Як поводяться російські та білоруські тенісистки в роздягальнях і готелях? Деякі дивуються, чому ми їм не посміхаємося: "Адже ми не зробили нічого поганого. Ми не хочемо війни". Наче ми її хочемо. Вони не кажуть нічого поганого, але й нічого хорошого теж не кажуть.

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Із приблизно 50… Один, два, три, чотири, п’ять – не більше. Вони визнали, що їхня країна робить щось воістину мерзенне і хочуть, щоб війна закінчилася перемогою України.

Решта, можливо, хочуть миру, але тільки якщо Росія переможе. Її громадяни з радістю пожертвують мільйонами життів, щоб уникнути поразки. Вони категорично відкидають її, але я впевнена, що вони програють", – сказала Костюк.