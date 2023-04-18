Головне
Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин
Вчора 19:42 3417
CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність
Вчора 21:54 5834
Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Вчора 21:24 532
У Циганкова була пропозиція від титулованого клубу Італії
Вчора 20:39 983
Циганик: Шахтар пропонує 75 тисяч доларів командам, які відберуть очки у Дніпра-1
Вчора 20:24 882 2
Вацко: Павелко ходить задоволений і говорить, що з Ребровим вже домовились
Вчора 16:54 832
Збірна України продовжить відбір до Євро-2024
Вчора 16:26 1524
Не стало Павла Шкапенка. У 1993-му він забивав у ворота Барселони за Динамо - ВІДЕО
Вчора 14:59 3597 4
Помер колишній гравець Динамо та збірної України Шкапенко
Вчора 11:23 1448
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Вчора 11:17 840
Прямі трансляції

Костюк: Деякі росіянки та білоруски дивуються, чому ми їм не посміхаємося

Марта Костюк прокоментувала участь росіян та білорусів у WTA-турі
Сьогодні 09:11 483 0
Костюк: Деякі росіянки та білоруски дивуються, чому ми їм не посміхаємося
#Марта Костюк

Джерело - tribuna.com.

Українські тенісисти відчувають напругу у WTA-турі через присутність росіян та білорусів на змаганнях.

Про це розповіла Марта Костюк.

"Нами керує WTA, можна сказати, ми працюємо на неї. Після того як почалося вторгнення, ми попросили на турнірі в Індіан-Веллс – ми навіть благали – посадити нас в одну кімнату: українців, росіян і білорусів. Щоб розібратися, що вони думають, як вони на нас дивляться.

Але у WTA злякалися. Я не знаю, чому. Можливо, вони думали, що ми будемо битися? Я запропонувала їм залучити до цього службу безпеки, але вони не стали. Вони просто нам відмовили.

Як поводяться російські та білоруські тенісистки в роздягальнях і готелях? Деякі дивуються, чому ми їм не посміхаємося: "Адже ми не зробили нічого поганого. Ми не хочемо війни". Наче ми її хочемо. Вони не кажуть нічого поганого, але й нічого хорошого теж не кажуть.

Актуально: Збірна Україна програла Чехії в Кубку Біллі Джин Кінг

Із приблизно 50… Один, два, три, чотири, п’ять – не більше. Вони визнали, що їхня країна робить щось воістину мерзенне і хочуть, щоб війна закінчилася перемогою України.

Решта, можливо, хочуть миру, але тільки якщо Росія переможе. Її громадяни з радістю пожертвують мільйонами життів, щоб уникнути поразки. Вони категорично відкидають її, але я впевнена, що вони програють", – сказала Костюк.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива 3111
Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин 3417
Не стало Павла Шкапенка. У 1993-му він забивав у ворота Барселони за Динамо - ВІДЕО Не стало Павла Шкапенка. У 1993-му він забивав у ворота Барселони за Динамо - ВІДЕО 3597 4
Матч Динамо - Шахтар відбудеться не на НСК Олімпійський Матч Динамо - Шахтар відбудеться не на НСК Олімпійський 2664
Жирона виставила солідний трансферний цінник на Циганкова Жирона виставила солідний трансферний цінник на Циганкова 13145
CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність 5834
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 45202
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4455
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 25223
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 147584 7
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 15818 6
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 22923