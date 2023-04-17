Водій трамвая, з яким раніше зіткнувся гравець Лаціо Чіро Іммобіле, заявив, що саме нападник винен в аварії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, що раніше нападник збірної Італії зіткнувся на своєму Land Rover із трамваєм, унаслідок чого постраждали семеро людей.

Водій трамвая заявив, що фтуболіст мчав вулицею на дуже високій швидкості, що і стало причиною ДТП.

Незабаром після цього Чіро поділився сторіс в Інстаграмі від свого адвоката, який заявив, що Іммобіле не порушував правил дорожнього руху.

"Думки мого клієнта Чіро Іммобіле, який вражений тим, що сталося сьогодні, звернені до його двох дочок і водія трамвая, який, як він сподівається, швидко одужає.

Він відчуває полегшення від того, що ніхто не зазнав серйозних травм, і усвідомлює, що на дорозі поводився коректно. Він повністю довіряє владі, яка проводить своє розслідування", - зазначив адвокат.