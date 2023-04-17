Зінченко буде готовий зіграти у найближчому матчі Арсенала

Пошкодження українця виявилося несерйозним

26-річний Олександр Зінченко буде готовий зіграти у найближчому матчі Прем'єр-ліги Арсеналу проти Саутгемптона, який відбудеться у п'ятницю, 21 квітня.

Про це повідомляє Standard Sport.

Нагадаємо, що 16 квітня Арсенал проводив дербі проти Вест Гема (2:2). Захисник канонірів Олександр Зінченко не взяв участі у матчі через проблеми з пахом. Пошкодження не є серйозним.

У сезоні 2022/23 Зінченко провів 29 матчів, у яких забив один гол і віддав два результативні паси на партнерів.

Арсенал у цей момент лідирує у Прем'єр-лізі. Лондонці випереджають другий Манчестер Сіті на чотири очки, провівши на гру більше.