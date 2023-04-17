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Зінченко буде готовий зіграти у найближчому матчі Арсенала

Пошкодження українця виявилося несерйозним
Сьогодні 16:41 184 0
Зінченко буде готовий зіграти у найближчому матчі Арсенала
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

26-річний Олександр Зінченко буде готовий зіграти у найближчому матчі Прем'єр-ліги Арсеналу проти Саутгемптона, який відбудеться у п'ятницю, 21 квітня.

Про це повідомляє Standard Sport.

Нагадаємо, що 16 квітня Арсенал проводив дербі проти Вест Гема (2:2). Захисник канонірів Олександр Зінченко не взяв участі у матчі через проблеми з пахом. Пошкодження не є серйозним.

У сезоні 2022/23 Зінченко провів 29 матчів, у яких забив один гол і віддав два результативні паси на партнерів.

Арсенал у цей момент лідирує у Прем'єр-лізі. Лондонці випереджають другий Манчестер Сіті на чотири очки, провівши на гру більше.

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