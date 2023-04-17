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Динамо не збирається переманювати тренера Зорі

Патрік ван Леувен не розглядається керівництвом киян
Сьогодні 22:11 135 0
Динамо не збирається переманювати тренера Зорі
#Динамо Київ, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Наставника Зорі Патріка ван Леувена не розглядають як кандидата на посаду головного тренера київського Динамо.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик в ефірі Циганик LIVE.

"Ван Леувена в Динамо не буде, найближчим часом так точно. Це чутки. Я думаю, це робота агентів, які намагаються підняти ціну для цього тренера.

Можливо, Леувену зараз потрібно підписати новий контракт з Євгеном Геллером. Можливо, і інші клуби можуть бути зацікавлені в його послугах. Але, наскільки я знаю, на сьогоднішній момент у керівництва "Динамо" немає зацікавленості у співпраці з ван Леувеном", - сказав Циганик.

Раніше Циганик назвав суму, яку дає Шахтар за відібрані очки у Дніпра-1.

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