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Циганик: Шахтар пропонує 75 тисяч доларів командам, які відберуть очки у Дніпра-1

Сьогодні 20:24 280 2
Циганик: Шахтар пропонує 75 тисяч доларів командам, які відберуть очки у Дніпра-1
#СК Дніпро-1, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар пропонує по 75 тисяч доларів командам, які зможуть відібрати очки у Дніпра-1.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

“Щодо стимулювання суперників, якби ми не хотіли, але це відбувається. Шахтар, за те, що будь-яка команда відбере очки у Дніпра-1, пропонує досить круглу суму - близько 75 тисяч доларів.

Крім того кожна команда намагається зараз виокремити собі якийсь певний гандикап. Наприклад, ФК Львів приймав Дніпро-1, Динамо та усі інші команди на стадіоні Скіф у Львові, а там не найкращий газон. Шахтар все таки переконав, щоби Львів зіграв на Львів Арені. На Скіфі було би набагато важче грати. Через декілька турів у них гра з Інгульцем і Шахтар не хоче їхати в Петрове грати. Тому вони пропонують, щоби зіграти у Львові цей поєдинок. При цьому вони беруть на себе усі витрати по переїзду команди з Петрового. Тобто домашню гру Інгульця зіграти у Львові”.

Якщо доведеться їхати в Петрове, то всі повинні їхати в Петрове. А не так, що одна команда їде, а інша ні, бо вона трохи багатша і може дозволити собі запросити до себе та створити собі комфортніші умови”, - сказав Циганик.

Дніпро-1 в останньому матчі програв Зорі (1:2). У наступному матчі підопічні Олександра Кучера 24 квітня прийматиме Рух.

Шахтар лідирує в УПЛ, випереджаючи Дніпро-1 на сім очок та зігравши на один матч більше. У наступному поєдинку команда Ігора Йовічевіча зустрінеться з Динамо 22 квітня.

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