Півзахисник Мідлсбро Фінлі Картрайт перебуває у сфері інтересів Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабрціо Романо.

Лондонці розглядають 17-річного футболіста як підсилення академії.

Understand Chelsea are now monitoring Middlesbrough young midfielder Finley Cartwright, talent born in 2006 🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #CFC



He’s one of many prospects in the list to improve the academy and bring in new talents. pic.twitter.com/vkFMOTFbLG