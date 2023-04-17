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У Циганкова була пропозиція від титулованого клубу Італії

Сьогодні 20:39 270 0
У Циганкова була пропозиція від титулованого клубу Італії
#Інтер, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Колишній лідер Динамо Віктор Циганков міг перейти до Інтера. 

Про це заявив журналіст Ігор Циганик під час програми Циганик LIVE.

"Будемо відверті. У Циганкова було запрошення з Інтера. Він міг переїхати в Інтер, але там йому не гарантували місця в старті. Вони брали просто дешевого футболіста на перспективу, раптом заграє. А є ситуація з Жироною, де на нього розраховував тренер, де його добре знає президент клубу - Пере Гвардіола. І зараз ми бачимо, що результат є. Футболіст грає, комфортно себе почуває, забиває і стає лідером команди", - сказав Циганик.

Відзначимо, що за 10 матчів у складі Жирони Циганков відзначився 3-ма голами та 3-ма асистами. 

Раніше Циганик назвав суму, яку дають гірники за відібрані очки у Дніпра-1.

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