Колишній лідер Динамо Віктор Циганков міг перейти до Інтера.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик під час програми Циганик LIVE.

"Будемо відверті. У Циганкова було запрошення з Інтера. Він міг переїхати в Інтер, але там йому не гарантували місця в старті. Вони брали просто дешевого футболіста на перспективу, раптом заграє. А є ситуація з Жироною, де на нього розраховував тренер, де його добре знає президент клубу - Пере Гвардіола. І зараз ми бачимо, що результат є. Футболіст грає, комфортно себе почуває, забиває і стає лідером команди", - сказав Циганик.