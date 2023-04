Ліверпуль побореться з Арсеналом за хавбека Баварії

Ліверпуль зацікавився півзахисником Баварії Раяном Гравенберхом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Раніше Ліверпуль відмовився від ідеї підписання Джуда Беллінгема, і тепер шукає альтернативні варіанти посилення півзахисту. Крім "Червоних", Гравенберхом цікавиться Арсенал.

Баварія не хоче продавати Гравенберха, однак сам 20-річний хавбек збірної Нідерландів незадоволений кількістю ігрової практики, яку він отримує в Мюнхені.

#Liverpool are really interested in Ryan #Gravenberch. As of now #BayernMunich don’t consider his sale, but the dutch player would like play more. #transfers #LFC