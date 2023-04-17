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Ліверпуль побореться з Арсеналом за хавбека Баварії

На Гравенберха претендують два клуби АПЛ
Сьогодні 17:55 201 0
Ліверпуль побореться з Арсеналом за хавбека Баварії
Фото Getty Images
#Баварія, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль зацікавився півзахисником Баварії Раяном Гравенберхом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Раніше Ліверпуль відмовився від ідеї підписання Джуда Беллінгема, і тепер шукає альтернативні варіанти посилення півзахисту. Крім "Червоних", Гравенберхом цікавиться Арсенал.

Баварія не хоче продавати Гравенберха, однак сам 20-річний хавбек збірної Нідерландів незадоволений кількістю ігрової практики, яку він отримує в Мюнхені.

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