Ліверпуль побореться з Арсеналом за хавбека Баварії

На Гравенберха претендують два клуби АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль зацікавився півзахисником Баварії Раяном Гравенберхом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Раніше Ліверпуль відмовився від ідеї підписання Джуда Беллінгема, і тепер шукає альтернативні варіанти посилення півзахисту. Крім "Червоних", Гравенберхом цікавиться Арсенал.

Баварія не хоче продавати Гравенберха, однак сам 20-річний хавбек збірної Нідерландів незадоволений кількістю ігрової практики, яку він отримує в Мюнхені.