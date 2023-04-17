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Збірна України продовжить відбір до Євро-2024

Сьогодні 16:26 586 0
Збірна України продовжить відбір до Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Мінмолодьспорту не розглядає питання зняття футбольної збірної України з кваліфікації Євро-2024, попри участь у відборі збірної білорусі.

Про це заявив заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний в ефірі телемарафону.

"Що стосується збірної України з футболу, то участь збірною білорусі - це окремий груповий турнір. Станом на сьогодні ми не розглядаємо питання заборони участі у відбірковому турнірі національної збірної України з футболу", - сказав Бідний.

Раніше Мінмолодьспорту опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами.

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